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المحلية

الحكومة تقول إن الانهيارات الأرضية الأخيرة تشير إلى وجود مشكلة واسعة الانتشار

Write: 2025-04-24 09:50:24

الحكومة تقول إن الانهيارات الأرضية الأخيرة تشير إلى وجود مشكلة واسعة الانتشار

Photo : YONHAP News

قال وزير الأراضي الكوري "بارك سانغ او" إن سلسلة الانهيارات الأرضية الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، وسط ارتفاع عدد المباني تحت الأرض، تشير إلى وجود مشكلة على نطاق واسع.
وفي جلسة للّجنة البرلمانية للأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأربعاء، تعهد "بارك" بالعمل على التوصل إلى سبل أكثر فعالية لمعالجة تلك المشكلة.
وتعهد الوزير بإجراء مراجعة شاملة لمعايير التصميم لمشروعات البناء تحت الأرض، ومراجعة إجراءات المناقصات لمنع ممارسات البناء السيئة، والتحقق من قضايا الإدارة والإشراف.
وردا على سؤال حول مشروع التجديد الحضري لمعالجة الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات الأخيرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، قال "بارك" إنه من المتوقع أن تقدم الحكومات المحلية طلبات بمجرد التأكد من حجم الأضرار بحلول أوائل مايو.
وقال أيضا إن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من اللوم عن الكوارث الاجتماعية التي أعقبت حرائق الغابات، وتعهد ببذل كل الجهود لمنع تكرار ذلك.
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