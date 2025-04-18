مجموعة عائلات المختطفين تؤجل إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود

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أجلت مجموعة تمثل أسر الكوريين الجنوبيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية خططها لإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود صباح الأربعاء إلى ما بعد الظهر بسبب الأحوال الجوية غير المناسبة.وقد أجلت رابطة أسر المختطفين في كوريا الشمالية، التي كانت تخطط لإطلاق منشورات محملة بالبالونات من جناح "إيم جين غاك" في "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي" في الساعة 11 صباحا، الحدث بسبب ظروف الرياح.وكانت الرابطة تخطط لإرسال بالونات هيليوم تحمل منشورات تتضمن صورا وأسماء ومعلومات عن المختطفين، إلى جانب صور مركبة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال رئيس المجموعة "تشيه سيونغ ريونغ" إن العائلات انتظرت عقودا من الزمن حتى تؤكد الحكومة ما إذا كان أحباؤهم أحياء أم أمواتا، مشددا على أن إرسال تلك المنشورات هو ممارسة لحرية التعبير.ونظم سكان المنطقة الحدودية والجماعات المدنية مسيرات ضد الإجراء المخطط له، معربين عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على السياحة الإقليمية والقلق المتزايد بين السكان المحليين.وبينما أرسلت حكومة المقاطعة حوالي 90 شرطيا خاصا لمراقبة الوضع، قال عمدة "باجو" "كيم كيونغ إيل" إنه لا يمكن تبرير هذا النشاط على حساب سلامة المواطنين.