عقد 4 جولات من مناظرات المرشحين قبل الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو

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ستعقد اللجنة الوطنية الكورية للمناظرات الانتخابية 4 جولات من مناظرات المرشحين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 3 يونيو القادم.وقال بيان صادر عن اللجنة إن المرشحين الذين زكتهم الأحزاب السياسية، الحاصلة على 5 مقاعد برلمانية على الأقل، وأولئك الذين فازوا بنسبة 3% على الأقل من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ سيشاركون في 3 مناظرات في أيام 18 و23 و27 مايو.وستُبث المناظرات في وقت واحد على قنوات "كي بي إس" و"إس بي إس" و"إم بي سي" ابتداء من الساعة الثامنة مساء، وستكون مدة كل منها ساعتين، وستشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وسيجري المرشحون الآخرون الذين لا يستوفون الشروط مناظرة منفصلة لمدة ساعتين ابتداء من الساعة 10 من مساء يوم 19 مايو.