تحسن معنويات الشركات الكورية للشهر الثاني على التوالي في أبريل

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تحسنت معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر أبريل الجاري.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 87.9 نقطة في أبريل، بزيادة 1.2 نقطة عن الشهر السابق.وكانت هذه هي الزيادة الشهرية هي الثانية على التوالي، على الرغم من أن المؤشر ظل أقل من 90 نقطة لمدة 5 أشهر متتالية، ولم يتعاف بعد إلى المستويات التي سجلها قبل أزمة الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.وتشير القراءة التي تقل عن 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 1.2 نقطة على أساس شهري إلى 93.1 نقطة في أبريل.أما قيمة المؤشر للقطاعات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم ومتاجر البيع بالجملة والتجزئة، فقد ارتفع بمقدار 1.6 نقطة ليصل إلى 84.5 نقطة.وارتفعت قيمة المؤشر لشهر مايو بمقدار 0.7 نقطة عن الشهر السابق.