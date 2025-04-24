ترامب يُخطط لإعفاء قطع غيار السيارات من بعض الرسوم الجمركية

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أفادت بعض التقارير بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يخطط لإعفاء قطع غيار السيارات من بعض الرسوم الجمركية، تحت ضغط من شركات السيارات الأمريكية.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس الأربعاء أن الخطة ستستثني قطع غيار السيارات من الرسوم الجمركية التي يفرضها "ترامب" على الواردات من الصين بنسبة 20%.وقال التقرير إن "ترامب" يدرس أيضا إعفاء قطع غيار السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها على الصلب والألومنيوم بنسبة 25%.ويُعتبر هذا التطور الأخير تنازلا آخر من الولايات المتحدة بعد أن أعلن "ترامب" عن وقف مؤقت لمدة 90 يوما لتطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، باستثناء الصين.وستظل الرسوم الجمركية بنسبة 25% قائمة على جميع واردات السيارات الأجنبية، كما ستظل الرسوم المنفصلة بنسبة 25% على قطع غيار السيارات، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم 3 مايو.