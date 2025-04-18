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الكوريتان

كوريا الشمالية تدعي أن اتفاقية المشاركة مع روسيا تعزز السلام والأمن في أوراسيا

Write: 2025-04-24 15:23:24Update: 2025-04-24 15:26:12

كوريا الشمالية تدعي أن اتفاقية المشاركة مع روسيا تعزز السلام والأمن في أوراسيا

Photo : YONHAP News

ادعت  كوريا  الشمالية  أن  علاقاتها  الوثيقة مع  روسيا  تعزز  أمن  المنطقة الآسيوية  والأوربية.
جاء  ذلك  في  تعليق  نشرته  اليوم  صحيفة  "رودونغ شينمون"  الرسمية  الناطقة باسم  حزب  العمال الحاكم،  بمناسبة  مرور  ست  سنوات  على  انعقاد القمة  الأولى  بين  الزعيم  الكوري الشمالي  "كيم  جونغ  أون"  والرئيس الروسي  "فلاديمير  بوتن"، حيث  قالت  أيضا  إن  العلاقات الودية  بين  بيونغ  يانغ  وموسكو، والتي  أصبحت  أكثر  صلابة  في  ظل  الصعوبات التاريخية،  قد  دخلت  عصرا  جديدا  اليوم  نتيجة  للاهتمام  الخاص  من  قبل  "كيم".
وأشارت  الصحيفة إلى  القمة  بين  كيم  وبوتن  التي  عقدت  في  مدينة  فلاديفوستوك  الروسية يوم  25  أبريل  2019،  وأشادت بها  باعتبارها  "لحظة تاريحية  بواسطة  كيم،  أدت  إلى  رفع  وإثراء العلاقات  الودية  والوحدة بين  البلدين  إلى  مستوى  جديد".
وقالت  أيضا  إنها كانت حدثا  تاريخيا  رفع  العلاقة  التاريخية والتقليدية  الوثيقة  بين  البلدين  إلى  مستوى  جديد  أعلى  لتلبية متطلبات  العصر  المتغير، وأنها  كانت  حجر  أساس  متين  من  أجل  تطوير  العلاقات الودية  بين  البلدين بشكل  أكبر.
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