إس كي هاينكس تسجل 7.4 تريليون وون أرباحا تشغيلية في الربع الأول

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سجلت شركة "إس كي هاينكس" الكورية لإنتاج أشباه الموصلات مبيعات تجاوزت 17 تريليون وون، وأرباحا تشغيلية بأكثر من 7 تريليون وون، في الربع الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى رقم على الإطلاق، بعد الربع الرابع من العام الماضي الذي كانت قد حققت فيه أيضا أعلى أداء ربع سنوي على الإطلاق.وقالت الشركة اليوم إنها سجلت أداء تجاريا بلغ 17 تريليونا و639 مليارا و100 مليون وون كوري في المبيعات، و7 تريليونات و440 مليارا و500 مليون وون في الأرباح التشغيلية، و8 تريليونات و108 مليارات و200 مليون وون في صافي الأرباح، في الربع الأول من هذا العام، وأن أرباحها التشغيلية قد تجاوزت توقعات السوق.وبلغت نسبة الربح التشغيلي إلى المبيعات 42%، وهو تحسن بنسبة 1% مقارنة بالربع الأسبق.وأوضحت إس كي هاينكس أن سوق الذاكرة الرقمية أظهرت تحسنا أسرع من المتوقع في الربع الأول بسبب الجمع بين المنافسة في تطوير الذكاء الاصطناعي والطلب على المخزون، وقد قامت بتوسيع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية تلبية لذلك.كما أشارت أنها حققت نتائج تظهر قدرة تنافسية مختلفة بشكل واضح عن الماضي على الرغم من فترة الركود الموسمية، مؤكدة أنها ستبذل المزيد من الجهود لتحسين هيكل أعمالها حتى تتمكن من تحقيق نتائج متميزة حتى لو دخلت السوق فترة من التعديل في المستقبل.