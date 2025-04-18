قيادة قوات الأمم المتحدة تنتظر رد كوريا الشمالية على طلب إعادة اثنين من مواطنيها

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قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يونغ هو" إن قيادة قوات الأمم المتحدة أجرت عدة اتصالات مع كوريا الشمالية لإعادة مواطنيْن كوريين شماليين انجرف بهما قارب في البحر الغربي ووصلا إلى كوريا الجنوبية، وهي تنتظر حاليا ردا من جانب كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير كيم ردا على سؤال من عضو البرلمان عن حزب "قوة الشعب" الحاكم "إين يو هان" حول قضية إعادة المواطنيْن الكوريين الشماليين، وذلك في اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد، أمس، حيث أضاف أن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية تتعاون بنشاط مع قيادة قوات الأمم المتحدة.وكانت قوات حرس السواحل في كوريا الجنوبية قد اكتشفت قاربا خشبيا صغيرا ينجرف على بعد 170 كيلومترا غرب جزيرة "او تشونغ" في البحر الغربي، واعتقلت رجلين كوريين شماليين كانا على متنه.وأعرب الرجلان عن نيتهما ​​العودة إلى كوريا الشمالية، وبالتالي قررت الحكومة الكورية الجنوبية إعادتهما، ولكن نظرا لانقطاع جميع قنوات الاتصال بين الكوريتين فقد قامت قيادة قوات الأمم المتحدة بالاتصال بالسلطات الكورية الشمالية.وقال الوزير كيم إن حكومة كوريا الجنوبية تعمل على ضمان عودة سريعة وآمنة للاثنين الكوريين الشماليين لأسباب إنسانية.