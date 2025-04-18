القائم بأعمال الرئيس الكوري يدعو البرلمان للموافقة بسرعة على الميزانية التكميلية

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أكد "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري على أن أهمية توقيت تنفيذ السياسات لا تقل عن محتواها من أجل فاعلية الاستجابة للأزمات.جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم أمام البرلمان بشأن خطة الميزانية التكميلية، حيث قال إن الآن هو الوقت الذي يجب فيه وصول يد العون من الميزانية الحكومية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.وأشار إلى أن الأمل في البدء من جديد بالنسبة للسكان المحليين الذين فقدوا منازلهم بسبب حرائق الغابات أمر مهم، كما أنه من المهم تأمين القدرة التنافسية المستدامة للصناعات والشركات الكورية حتى لا تفشل في التغلب على موجات المنافسة العالمية الشرسة.وشدد هان على ضرورة تقديم دعم عملي فوري لتخفيف العبء عن حياة أصحاب الأعمال الصغيرة والفئات الضعيفة، الذين أصبحت حياتهم صعبة بشكل متزايد يوما بعد يوم.وأعرب عن ثقته بأن الشعب الكوري قادر على حل المشاكل الصعبة التي تواجهه هذه المرة أيضا بنجاح من خلال التعاون المشترك مثلما تغلب على العديد من الأزمات من قبل، مثل الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، والأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأزمة جائحة كورونا في عام 2020.وقال إنه يطلب من نواب البرلمان بإلحاح أن يناقشوا ويتخذوا قرارا على وجه السرعة بشأن الميزانية التكميلية التي قدمتها الحكومة حتى تصبح مصدر قوة للشعب وحجر أساس لتعافي الاقتصاد الكوري والتقدم نحو الأمام.