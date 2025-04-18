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السياسية

سيول وواشنطن وطوكيو تجري مناورات قائمة على سيناريوهات لأول مرة منذ 5 سنوات

Write: 2025-04-24 15:26:42Update: 2025-04-24 15:36:22

سيول وواشنطن وطوكيو تجري مناورات قائمة على سيناريوهات لأول مرة منذ 5 سنوات

Photo : YONHAP News

أجرت  السلطات الدفاعية  في  كوريا  الجنوبية  والولايات المتحدة  واليابان  تدريبات قائمة  على  سيناريوهات من  أجل  مواجهة التهديدات  النووية  والصاروخية من  قبل  كوريا  الشمالية،  وذلك  للمرة  الأولى منذ  خمس  سنوات.
وقالت  وزارة  الدفاع  الكورية الجنوبية  اليوم  الأربعاء إن  البلدان  الثلاثة عقدت  اجتماعا  على  مستوى  العمل  في  مقر  وزارة  الدفاع في  سيول  يومي  أمس  وأول  من  أمس  لمناقشة  البنود الرئيسية  المدرجة  على  جدول  أعمال  محادثات  الأمن  الدفاعي  التي  ستعقد  في  النصف  الأول  من  هذا  العام.
وحضر  الاجتماع نائب  مدير  إدارة  السياسات  الدولية في  وزارة  الدفاع الكورية،  والمدير  الأول  لشؤون  شرق  آسيا  في  وزارة  الدفاع الأمريكية،  ومدير  قسم  التعاون  الدفاعي بين  اليابان  والولايات المتحدة  في  وزارة  الدفاع  اليابانية.
وتم  خلال  الاجتماع  بحث  المناورات  القائمة على  سيناريوهات  ومناقشة تدابير  الاستجابة  من  خلال  افتراض سيناريو  افتراضي  يتعلق  بالتهديدات  النووية والصاروخية  من  قبل  كوريا  الشمالية.
وقد  تم  استئناف  هذا  النوع  من  التدريبات  بين  البلدان  الثلاثة لأول  مرة  منذ  5  سنوات، تحديدا  منذ  عام  2020،  وفقا  للاتفاق  الذي  تم  التوصل إليه  في  اجتماع وزراء  الدفاع  الثلاثي الذي  عقد  في  سنغافوره  في  شهر  يونيو  من  العام  الماضي  على  هامش  قمة  الأمن  الآسيوية "حوار  شانغريلا".
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