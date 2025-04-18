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النيابة العامة تقيم دعوى قضائية ضد الرئيس الأسبق مون جيه إين بتهمة الرشوة

Write: 2025-04-24 15:27:25Update: 2025-04-24 15:54:26

النيابة العامة تقيم دعوى قضائية ضد الرئيس الأسبق مون جيه إين بتهمة الرشوة

Photo : YONHAP News

أحالت  النيابة العامة  في  كوريا  الجنوبية  الرئيس الأسبق  "مون  جيه  إين"  إلى  المحاكمة.
وقال  مكتب  النيابة  العامة في  منطقة  جونجو  اليوم  إنه  وجه  اتهاما إلى  الرئيس  الأسبق "مون"  دون  احتجاز باعتباره  شريكا  في  انتهاك  قانون  العقوبات  المشددة لجرائم  الرشوة،  على  خلفية  تحقيقات النيابة  العامة  حاليا  في  شكوك  الهجرة  إلى  الخارج  لعائلة "مون  دا  هيه" ابنة  الرئيس  الأسبق "مون".
ويعتقد  وكلاء  النيابة  أن  مون  حصل  على  ما  يقرب  من  217  مليون  وون  كراتب  ونفقات  معيشية منذ  شهر  أغسطس  من  عام  2018  وحتى  شهر  أبريل  من  عام  2020  عن  طريق  توظيف  صهره  في  شركة  طيران  تايلاندية  يسيطر  عليها  شخص  مرتبط  بوظيفة الرئيس  الأسبق.
كما  وجهت  النيابة  العامة اتهامات  بالرشوة  وخيانة الأمانة  إلى  عضو  البرلمان  السابق "لي  سانغ  جيك" الذي  قدم  رشاوى  للرئيس  الأسبق، دون  احتجازه.
كما  قررت  النيابة  تعليق  محاكمة  ابنته  "دا  هيه" وزوجها  السابق.
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