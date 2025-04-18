النيابة العامة تقيم دعوى قضائية ضد الرئيس الأسبق مون جيه إين بتهمة الرشوة

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أحالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الرئيس الأسبق "مون جيه إين" إلى المحاكمة.وقال مكتب النيابة العامة في منطقة جونجو اليوم إنه وجه اتهاما إلى الرئيس الأسبق "مون" دون احتجاز باعتباره شريكا في انتهاك قانون العقوبات المشددة لجرائم الرشوة، على خلفية تحقيقات النيابة العامة حاليا في شكوك الهجرة إلى الخارج لعائلة "مون دا هيه" ابنة الرئيس الأسبق "مون".ويعتقد وكلاء النيابة أن مون حصل على ما يقرب من 217 مليون وون كراتب ونفقات معيشية منذ شهر أغسطس من عام 2018 وحتى شهر أبريل من عام 2020 عن طريق توظيف صهره في شركة طيران تايلاندية يسيطر عليها شخص مرتبط بوظيفة الرئيس الأسبق.كما وجهت النيابة العامة اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة إلى عضو البرلمان السابق "لي سانغ جيك" الذي قدم رشاوى للرئيس الأسبق، دون احتجازه.كما قررت النيابة تعليق محاكمة ابنته "دا هيه" وزوجها السابق.