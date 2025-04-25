وزير الخزانة الأمريكي يصف المحادثات مع كوريا بأنها ناجحة للغاية

Photo : KBS News

قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقدتا محادثات "ناجحة للغاية" أمس الخميس، وذلك بعد أن أجرى البلدان محادثات تجارية رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأدلى "بيسنت" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض، حيث قال إن الولايات المتحدة ربما تتحرك أسرع مما كان يعتقد، موضحا أنها ستناقش الشروط الفنية بدءا من الأسبوع القادم.وأضاف أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين جاؤوا بـ"أفضل ما لديهم"، وأن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستلتزم بذلك.ولم يقدم "بيسنت" أي تفاصيل أخرى عن المحادثات.وقد عقد "بيسنت" والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" اجتماعا لمدة ساعة يوم الخميس مع وفد كوري جنوبي بقيادة وزير المالية "تشيه سانغ موك" ووزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غُن".