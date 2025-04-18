سيول وواشنطن تتفقان على صياغة حزمة من الصفقات التجارية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على صياغة حزمة من الصفقات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وقضايا التعاون الاقتصادي الأخرى حتى أوائل شهر يوليو القادم.وأعلن وزير المالية "تشيه سانغ موك" عن هذا الاتفاق أمس الخميس بعد محادثات "اثنان زائد اثنين" التجارية التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غُن" ووزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال "تشيه" إن الجانبين اتفقا على أن تجهز كوريا الجنوبية "حزمة يوليو" لإزالة الرسوم الجمركية قبل 8 يوليو، عندما سينتهي قرار الوقف المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، وأنهما سيواصلان المحادثات بشأن الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية والأمن الاقتصادي والاستثمار وسياسات الصرف الأجنبي.وقال وزير المالية إن سيول طلبت تفهم الولايات المتحدة بأن العملية قد تتأثر بالجدول الزمني السياسي لكوريا الجنوبية، وكذلك القوانين التجارية المحلية والحاجة إلى التعاون مع البرلمان الكوري.واتفق الجانبان على عقد مشاورات على مستوى العمل قريبا بين وزارة الصناعة الكورية الجنوبية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي.كما سيعقد البلدان محادثات إضافية رفيعة المستوى عندما يزور "غرير" كوريا الجنوبية لحضور اجتماعات وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 مايو.