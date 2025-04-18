أسعار المنازل في سيول تواصل الارتفاع للأسبوع الثاني عشر على التوالي

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واصلت أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الكورية سيول الارتفاع للأسبوع الثاني عشر على التوالي.ووفقا لمجلس العقارات الكوري أمس الخميس، قفزت أسعار الوحدات السكنية في العاصمة بنسبة 0.08% على أساس أسبوعي خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل، لتواصل الارتفاع للأسبوع الثاني عشر على التوالي.ومن بين المناطق الجنوبية الشرقية الثلاث الثرية، "كانغ نام" و"سوتشو" و"سونغ با"، ارتفعت الأسعار في المنطقتين الأخيرتين بنسبة 0.18%، بينما ارتفعت الأسعار في "كانغ نام" بنسبة 0.13%.وتجاوزت الأسعار في مناطق "صونغ دونغ" و"مابو" و"يونغ سان" و"يانغ تشون" و"كانغ دونغ" أيضا متوسط المدينة، حيث تراوحت بين 0.11 و0.17%.وفي حين ارتفعت الأسعار بنسبة 0.02% في جميع أنحاء سيول ومنطقة العاصمة المحيطة بها، انخفضت الأسعار خارج المنطقة بنسبة 0.04%.ووسط حالة الترقب المحيطة بنقل المكتب الرئاسي إلى مدينة "سيجونغ" الإدارية، ازدادت نسبة نمو الأسعار في المدينة المركزية من 0.04% في الأسبوع السابق إلى 0.23%.