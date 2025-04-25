الصين تقترح أن يفتش الجانب الكوري الهيكل الذي تم تركيبه في البحر الأصفر

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اقترحت الصين على كوريا الجنوبية إجراء تفتيش ميداني على الهيكل الفولاذي الذي قامت بتركيبه دون إخطار مسبق في البحر الأصفر، حيث تتداخل المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس، تمت مناقشة قضية تركيب الهيكل من جانب واحد خلال محادثات الجانبين حول التعاون البحري في سيول في اليوم السابق.وأعرب "كانغ يونغ شين"، مدير إدارة شؤون شمال شرق ووسط آسيا في وزارة الخارجية، والذي ترأس الوفد الكوري الجنوبي، عن أسف سيول بشأن الهيكل، مؤكدا على ضرورة عدم انتهاك الحقوق والمصالح البحرية للبلاد.وتزعم بكين أن الهيكل يكمل هيكلين غاطسين آخرين كجزء من منشأة للاستزراع السمكي.ووفقا لمسؤول آخر بالوزارة، فإن هناك مخاوف من أن الصين قد تحاول توسيع نفوذها في البحر الأصفر ووضع أساس لتقديم ادعاءات إقليمية لاحقا. ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن موافقة سيول على إرسال فريق للتفتيش قد يُساء تفسيرها على أنها موافقة على مثل هذه المحاولة من قبل بكين.وخلال اجتماع يوم الأربعاء طلبت سيول نقل المنشآت الثلاث خارج المنطقة البحرية المؤقتة، وقالت إنها لا يمكن أن تتسامح مع إقامة منشأة إضافية.