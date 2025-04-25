الرئيس السابق مون يصف اتهامات الرشوة بأنها سخيفة

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قال الرئيس السابق "مون جيه إين" إنه من السخف ومن غير المعقول أن توجه له النيابة اتهامات بشأن المعاملة التفضيلية المزعومة لصهره السابق، عندما تم توظيف الأخير من قبل شركة طيران محلية منخفضة التكلفة.ونقل النائب عن الحزب الديمقراطي "يون كون يونغ"، وهو عضو في لجنة الحزب المعنية بتدابير مكافحة قمع الإدارة السابقة، موقف "مون" يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي.ووفقا للنائب، قال "مون" إن اتهامه كان انتقاميا، بعد إدانة وعزل الرئيس السابق "يون صوك يول" بسبب الأحكام العرفية.كما يعتزم "مون"، الذي تعهد بكشف الحقيقة في المحكمة مع تسليط الضوء على إساءة استخدام النيابة العامة لسلطة التحقيق، تقديم شكوى جنائية والاستفادة من هذه الفرصة لإصلاح النيابة العامة.وفي وقت سابق، وجه مكتب النيابة العامة الإقليمي في "جونجو" تهمة الرشوة إلى "مون" دون احتجاز، فيما يتعلق بانتهاك قانون تشديد العقوبة على جرائم محددة.ويشتبه المدعون بالنيابة في أن توظيف شركة الطيران الاقتصادي التايلاندية "إيستار جيت" لصهر "مون" آنذاك، والذي تم تعريفه باسم عائلته "صو"، كان مرتبطا بتعيين "لي سانغ جيك"، مؤسس شركة "إيستار جيت"، والذي أسس أيضا شركة الطيران التايلاندية "تاي"، رئيسا لوكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية في عام 2018.