كوريا تطلب إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية وتقترح التعاون في بناء السفن

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طلبت كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة إعفاءات من الرسوم الجمركية المتبادلة والرسوم الجمركية الخاصة بكل قطاع، واقترحت التعاون في بناء السفن والطاقة، وذلك في المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين البلدين.وقالت وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة إن الجانب الكوري قدم ذلك الطلب خلال محادثات "اثنان زائد اثنين" التجارية التي شارك فيها كبار مسؤولي المالية والتجارة من البلدين في واشنطن أمس الخميس.وقال وزير المالية "تشيه سانغ موك" إن الجانبين اتفقا على أن تعد كوريا الجنوبية "حزمة يوليو" لإزالة الرسوم الجمركية قبل 8 يوليو، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ. وأضاف أن البلدين سيواصلان مناقشة الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية والأمن الاقتصادي والاستثمار وسياسات الصرف الأجنبي.وأفادت التقارير بأن كوريا الجنوبية ركزت في الاجتماع، الذي استمر لمدة ساعة، على قطاع السيارات، الذي يواجه أكبر تأثير سلبي من الرسوم الجمركية الأمريكية.وقالت الحكومة إن قضية تقاسم نفقات القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لم تُطرح في المحادثات.وأضافت الحكومة أن الجانبين لم يناقشا أيضا مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بينهما ، أو مسألة واردات لحوم الأبقار الأمريكية.