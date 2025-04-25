سيول وواشنطن تعقدان محادثات دفاعية في البنتاغون الأسبوع القادم

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ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثاتهما الدفاعية المنتظمة في واشنطن الأسبوع القادم.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إن الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيُعقد في البنتاغون يومي الخميس والجمعة القادمين، وأنه سيكون هناك بيان صحفي مشترك بعد الاجتماع.يُذكر أن الحوار الدفاعي المتكامل هو هيئة استشارية رفيعة المستوى تأسست في عام 2011 لضمان إجراء مناقشات أمنية فعالة وفي الوقت المناسب بين البلدين.وسيكون الاجتماع القادم هو الأول منذ تولي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منصبه في يناير.وسيتناول الاجتماع تنسيق السياسات من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وردع التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية والرد عليها.كما سيناقش الجانبان سبل تعزيز الموقف الدفاعي المشترك والقضايا الأخرى المعلقة، بما في ذلك نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية على أساس استيفاء الشروط.