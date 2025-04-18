توقعات باحتلال كوريا المرتبة الثامنة عالميا في صناعة الصحة الحيوية في عام 2030

Photo : YONHAP News

وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الوطنية الكورية لتنمية الصناعات الصحية اليوم الجمعة، من المتوقع أن تنمو صناعة الصحة الحيوية في كوريا الجنوبية بنسبة تبلغ حوالي 9% سنويا، لتصل إلى 370.3 مليار دولار في عام 2030، ولتحتل كوريا بذلك المرتبة الثامنة عالميا.وأشار التقرير إلى أن حجم سوق صناعة الصحة الحيوية قد بلغ 215.9 مليار دولار في عام 2023، لتحتل بذلك كوريا المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم.وحسب القطاعات، بلغ حجم سوق صناعة الأدوية 24.1 مليار دولار، وصناعة الأجهزة الطبية 7.3 مليار دولار، وصناعة مستحضرات التجميل 12.2 مليار دولار، وخدمات الرعاية الطبية 172.3 مليار دولار.وتوقع التقرير أن تحقق صناعة الصحة الحيوية في كوريا الجنوبية نموا بنسبة 8.7% سنويا، ليصل حجم سوقها إلى 370.3 مليار دولار في عام 2030، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة عالميا.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لصناعة الصحة الحيوية إلى 19 تريليونا و426.8 مليار دولار في عام 2030، بعد أن كانت 13 تريليونا و538.1 مليار دولار في عام 2023.