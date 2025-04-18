وزير البحرية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يزور وزير البحرية الأمريكي "جون فيلان" كوريا الجنوبية، حيث يقوم بجولة تفقدية في أحواض بناء السفن الرئيسية.ووفقا لما أفادت به الحكومة وشركات بناء السفن الكورية اليوم الجمعة، سيقوم الوزير الأمريكي "فيلان" بزيارة لكوريا الجنوبية الأسبوع القادم، حيث يقوم بجولة في بعض أكبر أحواض بناء السفن في البلاد.وأشار مسؤولون في شركات بناء السفن الكورية إلى أن الهدف من زيارة "فيلان" لأحواض بناء السفن هو إجراء تفقد ميداني من أجل صيانة السفن الحربية الأمريكية وإصلاحها وتجديدها، وبناء سفن حربية أمريكية جديدة.وقال أحد المسؤولين إنه بما أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يشدد على التعاون في مجال بناء السفن، فإن هذه الزيارة تهدف إلى الإطلاع المباشر على موافع بناء السفن، موضحا أنه من المتوقع ألا تقتصر الزيارة على المشروعات الجارية حاليا بين البلدين، بل قد تشمل أيضا توقيع صفقات جديدة لبناء سفن حربية أمريكية.وكان الوزير الأمريكي "فيلان" قد التقى بالسفير الكوري لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" في واشنطن يوم الأربعاء، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون الكوري الأمريكي في مجال بناء السفن وتعزيز التحالف الثنائي.