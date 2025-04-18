كوريا الجنوبية تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب الهند إثر هجوم كشمير العنيف

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قال مكتب رئيس الوزراء الكوري إن القائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو" بعث برسالة تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، أعرب فيها عن خالص مواساته وتضامنه مع حكومة وشعب الهند، إثر الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع أمس الخميس في كشمير.وقال "هان" إنه يتقدم، باسم حكومة كوريا الجنوبية وشعبها، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وشعب الهند الصديق، الذين يعانون من صدمة كبيرة وحزن عميق جراء هذا الحادث الأليم.وأضاف أن الإرهاب، مهما كانت أسبابه أو دوافعه، لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، فهو جريمة ضد الإنسانية والحضارة، مشددا على ضرورة استئصال الإرهاب بشكل كامل.وقد وقع هجوم إرهابي مسلح عشوائي بالقرب من منتجع "باهالغام" في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 17 آخرين.وتعد منطقة كشمير موضع نزاع إقليمي بين الهند وباكستان.وأعلنت الشرطة في كشمير أن جماعة مسلحة تعارض الإدارة الهندية نفذت هذا الهجوم الإرهابي.