لي جيه ميونغ لا يزال في صدارة التفضيلات كقائد سياسي مستقبلي

Photo : YONHAP News

حافظ "لي جيه ميونغ المرشح التمهيدي للرئاسة عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئاسي، على تصدره في استطلاعات الرأي كأكثر القادة السياسيين تفضيلا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من أبريل على 1005 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييده إلى 38%، وتلاه كل من المرشحين التمهيدين للرئاسة عن حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" و"هونغ جون بيو" و"كيم مون سو" بـ8% و7% و6% على التوالي، فيما وصلت معدلات تأييد القائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو" إلى 6%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بلغت 42%، بينما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 34%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.