واشنطن تحث سيول وطوكيو على الالتزام رسميا بمشروع ألاسكا للغاز

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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الخميس إن لجنة الهيمنة على الطاقة في البيت الأبيض تفرض ضغوطا على كل من كوريا الجنوبية واليابان ليقوما بالإعلان رسميا خلال الأسابيع القادمة عن خططهما لشراء الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا، وذلك وسط طرح الحكومة الأمريكية مسألة تصدير الطاقة كأحد المحاور الرئيسية في مفاوضاتها الجمركية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.يشار إلى أن لجنة الهيمنة على الطاقة تسعى إلى استضافة ممثلي التجارة من كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما من شركاء الولايات المتحدة إلى القمة رفيعة المستوى التي ستعقد في ألاسكا يوم الثاني من شهر يونيو القادم.وأفاد عدد من مسؤولي اللجنة الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لصحيفة نيويورك تايمز بأن الجانب الأمريكي يأمل في أن يتم الإعلان خلال تلك القمة عن توقيع كوريا الجنوبية واليابان على خطاب نوايا للاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.وفي هذا السياق، كانت شركة النفط الوطنية التايوانية قد وقعت في شهر مارس الماضي خطاب نوايا لشراء الغاز الطبيعي المسال والاستثمار فيه مع شركة تطوير خطوط أنانيب الغاز في ألاسكا.ويعد مشروع خط أنابيب الغازالطبيعي المسال في ألاسكا، الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار، مشروعا ضخما يهدف إلى بناء خط أنابيب بطول 800 ميل، أي ما يعادل 1300 كيلو متر، من حقول الغاز في منطقة القطب الشمالي إلى جنوب ألاسكا، بحيث يتم تسييل الغاز وتصديره إلى دول آسيوية وغيرها.