سيول وواشنطن تستعدان لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الاستعداد التام لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وتعزيز موقفهما الدفاعي المشترك.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مشاورات سياسية بين "كيم تيه هيو" النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي الكوري، و"أليكس وونغ" نائب الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية. كما قرر المسؤولان البحث عن سبل للتعاون من أجل زيادة التآزر بين قدرات الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأمريكية في كوريا.وأكد الجانبان على أهمية التعاون الثنائي في بناء السفن من خلال مجالس الأمن القومي لتعزيز التعاون في صناعة الدفاع والأمن البحري.وأفاد مكتب الأمن القومي في سيول بأن المحادثات تأتي متابعة لزيارة مستشار الأمن القومي "شين وان شيك" إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، والمكالمة الهاتفية التي أجراها القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في وقت سابق من هذا الشهر.