الزعيم الكوري الشمالي يحضر حفل تدشين مدمرة من فئة 5 آلاف طن

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حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حفل تدشين مدمرة من فئة خمسة آلاف طن للبحرية الكورية الشمالية.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم السبت، أُقيم الحفل في حوض لبناء السفن بمدينة نامبو الساحلية الغربية في اليوم السابق، بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين على تأسيس الجيش الشعبي الثوري.وقال كيم إن المدمرة تُمثل نقلة نوعية في تحديث القوة البحرية، إذ إنها مُجهزة بأنظمة مضادة للطائرات والسفن والغواصات والصواريخ الباليستية، وأنظمة أسلحة تُعزز القدرة العملياتية للضربات البرية.وقالت الوكالة إن السفينة سُميت باسم "تشيه هيون"، وهو مقاتل ثوري كوري شمالي راحل كان قد حارب ضد اليابان،ونقلت عن كيم قوله أيضا إنه يتوقع إرسال المدمرة في عمليات بحرية بدءا من أوائل العام القادم.كما أعلن كيم عن خطط لبناء المزيد من السفن الحربية من فئة "تشيه هيون"، وطرادات أكبر، وأنواع مختلفة من سفن الحراسة، بالإضافة إلى تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية في المستقبل.