مهرجان سيول لموسيقى الجاز في الغابة يُعقد في حديقة سيول للغابات في سبتمبر

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سيُقام مهرجان سيول لموسيقى الجاز في الغابة لعام 2025 في حديقة سيول للغابات في منطقة صونغ دونغ بالعاصمة سيول في شهر سبتمبر القادم.ووفقا لأمانة المهرجان، من المقرر أن يبدأ الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، يوم 19 سبتمبر. وبينما بدأت مبيعات التذاكر المبكرة يوم الثلاثاء، يخطط المنظمون للإعلان عن مواعيد بيع التذاكر الرسمية وتشكيلة الفنانين المشاركين، بمن فيهم فنانون عالميون.وسوف يُقام مهرجان هذا العام، الذي يُصادف دورته التاسعة، تحت شعار "الطبيعة والموسيقى والحب"، مما يتيح لرواد المهرجان الاستمتاع بالطبيعة وموسيقى الجاز في بيئة حضرية.وبينما ستكون معظم العروض متاحة للذين اشتروا تذاكر، ستكون العروض المجانية ومنطقة الحيوانات الأليفة مفتوحة أيضا لعامة الناس.