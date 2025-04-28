تضاعف الأضرار الناجمة عن عمليات التصيد الصوتي في كوريا خلال الربع الأول

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تضاعف متوسط الأضرار المالية الناجمة عن عمليات التصيد الصوتي في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 53 مليون وون.وأوضح مكتب التحقيقات الوطني التابع لوكالة الشرطة أمس الأحد أنه تم الإبلاغ عن 5 آلاف و878 عملية احتيال تصيد احتيالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وبلغ إجمالي الخسائر المالية 311.6 مليار وون خلال هذه الفترة، مما يعكس زيادة بنسبة 120% عن العام الماضي، مع ارتفاع متوسط الأضرار بنسبة 188% من 28.13 مليون وون إلى 53 مليون وون.وأرجعت الشرطة زيادة الخسائر المالية إلى تزايد عمليات الاحتيال التي تنطوي على انتحال هوية المؤسسات المالية أو المكاتب العامة، بالإضافة إلى المخططات الاحتيالية المتطورة بشكل متزايد. كما أشارت السلطات إلى أن الضحايا هم في الغالب أفراد تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وكثير منهم يمتلكون أصولا أكبر وهم أكثر عرضة نسبيا لعمليات الاحتيال القائمة على تكنولوجيا المعلومات.