حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان تسجل أعلى مستوى لها في 10 سنوات

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ارتفعت معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان خلال الربع الأول من هذا العام، في ظل الركود الاقتصادي المستمر.ووفقا للقطاع المالي أمس الأحد، شهدت جميع شركات بطاقات الائتمان المحلية الرئيسية ارتفاعا في معدلات التأخر في السداد بنهاية مارس، وهو ما يمثل نسبة المدفوعات المتأخرة لأكثر من شهر، مثل فواتير بطاقات الائتمان، وأقساط الدفع، وقروض بطاقات الائتمان.وأبلغت شركة هانا كارد عن معدل تأخر في السداد بلغ 2.15% للفترة من يناير إلى مارس، بزيادة نسبتها 0.21% مقارنة بالربع الأسبق، و0.28% مقارنة بالعام الماضي.ويمثل هذا أعلى معدل تأخر منذ تأسيس هانا كارد في ديسمبر 2014.وأعلنت شركة كي بي كوكمين كارد أن معدل تأخرها في السداد ارتفع إلى 1.61%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014.كما سجلت شركة شينهان كارد معدل تأخر في السداد بلغ 1.61%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2015.