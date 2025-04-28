عجز التأمين الصحي الكوري يصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات

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بلغ عجز التأمين الصحي الوطني في كوريا الجنوبية أعلى مستوى له في عشر سنوات، مسجلا 11.4 تريليون وون في العام الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للصحة والتأمين، والتي قُدمت إلى النائبة "كيم مي ايه" من حزب قوة الشعب الحاكم أمس الأحد، بلغ إجمالي إيرادات أقساط التأمين 83.95 تريليون وون في عام 2024، بينما بلغت نفقات مدفوعات التأمين 95.25 تريليون وون، مما أدى إلى عجز قدره 11.39 تريليون وون.ويعاني رصيد التأمين الصحي من عجز منذ عام 2015، وتضاعف عجز العام الماضي بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بذلك العام.ومع ذلك، عند احتساب الإعانات الحكومية، التي تمثل ما بين 13 و15% من إيرادات التأمين السنوية، إلى جانب دخل عمليات صندوق الاحتياطي، يتحول رصيد التأمين الصحي الإجمالي إلى فائض.وفي عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات، بما في ذلك 12.16 تريليون وون من الإعانات الحكومية، أكثر من 99 تريليون وون، في حين بلغ إجمالي النفقات 97.36 تريليون وون، مما أدى إلى فائض قدره 1.72 تريليون وون.