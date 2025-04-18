الحزب الديمقراطي يختار لي جيه ميونغ مرشحا للانتخابات الرئاسية

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اختار الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، رئيسه السابق "لي جيه ميونغ" مرشحا له في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها يوم 3 يونيو القادم.وأعلن الحزب الديمقراطي عن ذلك أمس الأحد في مركز كوريا الدولي للمعارض في مدينة "كويانغ" بمقاطعة كيونغ كي، بعد أسبوعين من الانتخابات التمهيدية.وحصل لي على الترشيح بنسبة 89.77% من إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات التمهيدية، بعد فوز ساحق في جميع الجولات الأربع.ويمثل هذا أعلى رقم يُسجل في أي انتخابات تمهيدية رئاسية بين مرشحي الحزب الديمقراطي منذ عام 1987.وجاء حاكم كيونغ كي "كيم دونغ يون" في المركز الثاني بنسبة 6.87% من الأصوات، وتلاه الحاكم السابق لمقاطعة جنوب كيونغ سانغ "كيم كيونغ سو" بنسبة 3.36%.