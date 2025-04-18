كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

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أكدت كوريا الشمالية، لأول مرة، إرسال قوات للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا، بموجب معاهدة الدفاع المبرمة بين البلدين.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قد أعلنت أمس أن زعيمها "كيم جونغ أون" اتخذ قرارا بنشر قوات بموجب معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في العام الماضي.ونقل التقرير عن اللجنة قولها إن كيم اتخذ ذلك القرار بعد أن خلص إلى أن الوضع يستدعي تفعيل المادة الرابعة من معاهدة المشاركة التي اتفقت الدولتان بموجبها على تقديم المساعدة العسكرية لبعضهما البعض في حالة الحرب.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها كوريا الشمالية إرسال قوات إلى روسيا، بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود للقتال ضد أوكرانيا.وأشار التقرير إلى أن اللجنة أعلنت أيضا انتصار ما وصفته بـ"عملية تحرير منطقة كورسك وصد غزو السلطات الأوكرانية للاتحاد الروسي".وأضاف التقرير أن وحدات فرعية من القوات المسلحة الوطنية الكورية الشمالية قد شاركت في تلك العملية وفقا لأوامر كيم جونغ أون.