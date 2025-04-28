إس كي للاتصالات تبدأ خدمة استبدال بطاقات الهاتف الجوال مجانا اليوم الاثنين

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ستقدم شركة إس كي للاتصالات، المزودة الرائدة لخدمات الاتصالات في كوريا الجنوبية، خدمة استبدال بطاقات الهاتف الجوال مجانا لجميع عملائها البالغ عددهم 23 مليون عميل، بدءا من اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب حادثة القرصنة التي انتهكت خصوصية مشتركيها.وسوف تبدأ الشركة في تقديم هذه الخدمة في الساعة العاشرة صباحا في متاجر "تي ورلد" التابعة لها في جميع أنحاء البلاد، ومراكز التجوال التابعة لها في المطارات.وتعتزم إس كي للاتصالات تشغيل نظام حجز إلكتروني في حالة زيادة الطلب على الخدمة.كما تعتزم الشركة رد المبالغ المدفوعة للعملاء الذين استبدلوا بطاقات الهاتف الجوال الخاصة بهم على نفقتهم الخاصة منذ حادثة القرصنة.وتمتد هذه المبادرة أيضا لتشمل عملاء شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول الافتراضية، والتي تُعرف غالبا بشركات الهاتف منخفضة التكلفة، والتي تستخدم البنية التحتية لشبكة إس كي للاتصالات.وفي بيان صدر أمس الأحد، حثت إس كي للاتصالات عملاءها على الاشتراك في خدمة حماية بطاقات الهاتف الجوال، وتعهدت بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد يتعرض لها مشتركوها.