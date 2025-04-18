استطلاع للرأي يشير إلى استمرار تقدم لي جيه ميونغ في السباق الرئاسي

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي المعارض ورئيسه السابق، يتقدم بفارق كبير بين المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الرئاسية في كوريا المقرر لها يوم 3 يونيو القادم.وفي استطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف و505 من المواطنين الكوريين على مستوى البلاد خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة الماضيين، اختار 48.5% من المشاركين "لي جيه ميونغ" كمرشح مفضل، بانخفاض 1.7% عن الاستطلاع السابق.وجاء وزير العمل السابق "كيم مون سو" في المركز الثاني بنسبة 13.4%، وتلاه عمدة مدينة ديغو السابق "هونغ جون بيو" بنسبة 10.2%، بينما حصل "هان دونغ هون" الرئيس السابق لحزب قوة الشعب الحاكم، على دعم 9.7% من المشاركين، وأيد 4.4% رئيس حزب الإصلاح الجديد "لي جون سوك".وأظهرت نسب التأييد للأحزاب السياسية تقدم الحزب الديمقراطي بنسبة 46.8%، بينما تأخر حزب قوة الشعب بنسبة 34.6%.وتبلغ نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.