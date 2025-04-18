الأدب الكوري يثير اهتماما كبيرا في معرض مسقط الدولي للكتاب

Photo : KBS News

أثار الأدب الكوري اهتماما كبيرا بين القراء العُمانيين في الدورة الـ29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، والتي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي.وحصلت أعمال الروائية الكورية "هان كانغ" على اهتمام واسع النطاق، فيما تم طلب كميات كبيرة من مجموعة المقالات للكاتبة "بيك سيه هي" تحت عنوان "طوكبوكي".يشار إلى أن الشباب العمانيين المعتادين على محتوى موجة الثقافة الكورية "هالليو" أصبحوا مهتمين بكوريا من خلال المسلسلات التلفزيونية وأغاني الكيبوب، وتم توسيع آفاق الاهتمام لتشمل الأدب والكرتون.وأعرب بعض الطلبة العمانيين الزائرين للمعرض عن إعجابهم بالأدب الكوري، قائلين إن الكتب الكورية التي قرؤوها لأول مرة كانت ممتعة للغاية.ويقول المراقبون إن معرض مسقط الدولي للكتاب كان فرصة للتأكد من أن موجة الثقافة الكورية "هالليو" لا تقتصر على استهلاك المحتوى فقط بل تؤدي أيضا إلى زيادة الاهتمام باللغة والأدب الكوري.