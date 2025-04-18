واشنطن تشدد على ضرورة وقف نشر قوات كورية شمالية في روسيا

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شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة الوقف الفوري لنشر قوات كورية شمالية، والوقف لتقديم الدعم الروسي لبيونغ يانغ في المقابل.جاء ذلك في أعقاب تأكيد كوريا الشمالية رسميا على إرسال قوات إلى روسيا.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات عبر رسالة إلكترونية أمس الأحد أعرب فيها عن قلق الولايات المتحدة إزاء التدخل المباشر لكوريا الشمالية في الحرب في أوكرانيا.وأكد على أن أي نشر عسكري من قبل كوريا الشمالية لدعم روسيا، وأي شكل من أشكال الدعم المقابل من روسيا لكوريا الشمالية يجب أن يتوقف بشكل فوري.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت اليوم الاثنين في بيان صادر عن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم ونشرته وكالة الأنباء المركزية أن وحدات من القوات المسلحة الكورية الشمالية شاركت في معارك في منطقة كورسك بناء على تعليمات من القائد الأعلى.وجاء ذلك في أعقاب اعتراف السلطات الروسية أول من أمس السبت لأول مرة بمشاركة القوات الكورية الشمالية في الحرب في أوكرانيا حيث قالت إن الجيش الروسي استطاع استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك بدعم من قوات كورية شمالية.