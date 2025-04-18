وزير المالية يؤكد أن محادثات 2+2 في واشنطن أرست أسس المفاوضات المستقبلية

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قال وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" إن المحادثات التجارية التي جرت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة قد ساهمت في توضيح جدول الأعمال وأرست الأساس للمفاوضات المستقبلية.وأدلى الوزير "تشيه" بهذه التصريحات للصحفيين في مطار إنتشون الدولي فور عودته من واشنطن، حيث شارك في محادثات "اثنان زائد اثنين" التي جمعت بين كبار مسؤولي المالية والتجارة من البلدين.وأوضح "تشيه" أن محادثات واشنطن ساعدت على تقليل حالة عدم اليقين، ومهدت الطريق لإجراء مناقشات إضافية.وأضاف أنه أبلغ الجانب الأمريكي بشكل كامل بالجدول السياسي لكوريا الجنوبية والحاجة إلى التعاون مع البرلمان فيما يتعلق بمحادثات الرسوم الجمركية.وردا على سؤال عما إذا كانت سياسة صرف العملات ستكون جزءا من جدول الأعمال، أشار "تشيه" إلى أن الجانبين يمكنهما الآن إجراء مناقشات بناءة أكثر بشأن هذه المسألة، خاصة بعد إنشاء قناة تواصل مباشرة بين السلطات المالية في البلدين حول السياسات النقدية.