سيول تصف اعتراف كوريا الشمالية بإرسال قوات إلى روسيا بأنه إقرار بارتكاب جريمة

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أدانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بشدة إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، ووصفت اعتراف بيونغ يانغ الرسمي بإرسال قوات إلى روسيا بأنه "إقرار بارتكاب جريمة".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في سيول "جون ها كيو" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن مشاركة الجيش الكوري الشمالي في الحرب الأوكرانية تعد عملا غير قانوني واضح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وأن الاعتراف الرسمي بهذا التصرف يعد اعترافا بارتكاب جريمة.وأكد المتحدث على أن الحيش الكوري الجنوبي والمجتمع الدولي يدين بشدة هذه الأعمال اللاإنسانية وغير القانونية.وفيما يتعلق بخلفية إعلان كوريا الشمالية رسميا عن إرسال قوات إلى روسيا وادعائها بالمساهمة في استعادة منطقة كورسك، أوضح المتحدث أن هذا لا يعدو كونه سلوكا مخادعا لتزيين عمل غير قانوني.وأضاف أن ادعاء كوريا الشمالية بأن ذلك يتماشى مع روح معاهدة دولية ويعد نموذجا يحتذى به هو في حد ذاته عمل تضليلي.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد أعلنت اليوم أن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم أكدت في بيان خطي أرسلته إلى وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة رودونغ شينمون، إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى تماما مع جميع بنود وروح معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين بيونغ يانغ وموسكو، وأنه يعد تعبيرا مخلصا عن تنفيذها.