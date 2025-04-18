سيول تحذر من أن إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا يشكل تهديدا للأمن الدولي

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أدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة اعتراف كوريا الشمالية بإرسال قوات إلى روسيا، واعتبرته استفزازا جسيما يهدد الأمن الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "كو بيونغ سام" إن قيام كوريا الشمالية بإرسال قوات عسكرية إلى روسيا يعد عملا لا إنسانيا وغير أخلاقي يضحي بالشباب الكوريين الشمالييين من أجل بقاء النظام الحاكم.ودعا المتحدث "كو" كوريا الشمالية إلى السحب الفوري لقواتها من روسيا، مؤكدا أن حكومة كوريا الجنوبية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ستتعامل بحزم مع أي استمرار في التحالف العسكري غير المشروع بين بيونغ يانغ وموسكو.ورفض "كو" مزاعم كوريا الشمالية بأن تصرفاتها تتماشى مع ميثاثق الأمم المتحدة، وأكد أن إرسال قوات إلى روسيا يمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر التعاون العسكري مع كوريا الشمالية.