القوات البحرية ومشاة البحرية تجري تدريبات إنزال مشتركة

Photo : YONHAP News

أعلنت القوات البحرية وقوات مشاة البحرية في كوريا الجنوبية أنها أجرت تدريبات "العمل الحاسم" في المرحلة النهائية من عملية الإنزال، كجزء من تدريبات الإنزال المشتركة على مستوى لواء لعام 2025، قبالة ساحل "كوك سوك ري" بالقرب من مدينة بوهانغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين.وقد انطلقت تدريبات الإنزال المشتركة يوم الثاني والعشرين من أبريل من أجل إتقان إجراءات تنفيذ العمليات البرمائية من خلال تشغيل الأصول المشتركة، وستستمر هذه التدريبات لمدة 10 أيام حتى الأول من مايو.وتشمل التدريبات وضع خطة للعمليات البرمائية، وتحميل القوات والمعدات على السفن، وإجراء تدريبات استعدادا للعمليات، وانتقال السفن إلى مناطق العمليات، والوصول إلى هدف الإنزال، وتنفيذ العمل الحاسم لتحقيق المهمة.وتم في تدريبات هذا العام تعزيز استخدام أصول الاستطلاع، بما في ذلك الطائرات المسيرة، لمواجهة تهديدات متنوعة، حيث تم إجراء تدريبات للتحقق من قدرة القوات على البقاء والإجراءات المضادة لتهديدات الطائرات المسيرة الانتحارية.وتشارك في هذه التدريبات 17 سفينة، و19 طائرة عسكرية، و22 مركبة قتال برمائية، و8 سفن مدنية، بالإضافة إلى أكثر من 3200 من أفراد القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية.