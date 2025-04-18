إدارة ترامب تستعد لمحادثات محتملة مع كوريا الشمالية

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أفادت بعض التقارير بأن إدارة الريس الأمريكي دونالد ترامب تُجري مناقشات وتتشاور مع خبراء خارجيين سرا، في إطار بحثها لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي هذه المعلومات نقلا عن مصادر مطلعة على تلك المناقشات، حيث أوضح أن كوريا الشمالية تُعتبر في مرتبة متأخرة نسبيا على قائمة أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الحالي، إلا أن فريق الأمن القومي التابع لترامب يُجري استعدادات، بعدما أعرب ترامب عن اهتمامه بإعادة التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وأفاد مسؤول أمريكي كبير للموقع بأن الكثير قد تغير في السنوات الأربع الماضية، وأن الولايات المتحدة تُجري اجتماعات مع وكالات حكومية لفهم وضع الكوريين الشماليين اليوم، وأضاف أن الفريق يُجري تقييما وتشخيصا ويتحدث عن السبل المُحتملة، بما في ذلك التواصل مع بيونغ يانغ.وأفاد مسؤول أمريكي كبير سابق بأن أعضاء الإدارة الحالية يُجرون بعض التخطيط الأولي، مُدركين أن الأمر قد لا يتطلب سوى رسالة من كيم لجذب انتباه ترامب.وأشار الموقع إلى أن السفير السويدي لدى كوريا الشمالية، الذي يمثل المصالح الأمريكية في كوريا الشمالية، قد زار واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات مع مسؤولين وخبراء أمريكيين.