سيول تدرس الرد على هياكل الصين الفولاذية في البحر الأصفر

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صرّح وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" بأن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات متناسبة ردا على قيام الصين بتركيب هياكل فولاذية في المنطقة البحرية المؤقتة في البحر الأصفر، وقد تُنشئ محطة أبحاث بحرية هناك.وأدلى تشو بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال جلسة للجنة الخاصة بالميزانية والحسابات في البرلمان لمناقشة مقترح الميزانية الإضافية للحكومة، حيث أشار إلى مناقشات الأسبوع الماضي في حوار التعاون البحري الثالث بين البلدين، حيث كانت الهياكل الفولاذية جزءا من جدول الأعمال، وقال إن الحكومة ستراقب الوضع وتنظر في الخطوات التي تتخذها بكين في أثناء دراسة ردودها.وأكد الوزير تشو أن الحكومة الكورية تُبلغ الصين عبر قنوات مُختلفة بموقفها الداعي إلى عدم المساس بالمصالح البحرية المشروعة والمعقولة لكوريا الجنوبية.وكانت لجنة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية والمحيطات ومصائد الأسماك في البرلمان الكوري قد خصصت خلال مراجعتها الأولية للميزانية الإضافية لوزارة المحيطات يوم الخميس الماضي، مبلغ 60.5 مليار وون من الميزانية للرد على الممارسات الصينية في البحر الأصفر، وهو ما يعادل حوالي 42 مليون دولار أمريكي.