هيئة مراقبة حقوق الإنسان في كوريا لن تحضر مسيرة سيول للمثليين

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قررت هيئة مراقبة حقوق الإنسان الحكومية في كوريا الجنوبية عدم حضور مهرجان سنوي للمثليين، كانت قد شاركت فيه سنويا منذ عام 2017.وفي بيان صحفي أصدرته أمس الاثنين، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية إنها رفضت دعوة من اللجنة المنظمة لمسيرة سيول للمثليين، كما رفضت أيضا دعوة أخرى من جماعة مسيحية تخطط لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد مسيرة المثليين.وكانت اللجنة قد شاركت في المسيرة السنوية في الفترة بين عامي 2017 و2024، من خلال إقامة كشك للمطالبة بمشروع قانون لمكافحة التمييز.وعندما سُئل رئيس اللجنة "آن تشانغ هو" عن المسيرة خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه في سبتمبر من العام الماضي، قال إنه لو حضر ذلك الحدث السنوي، فسوف يحضر أيضا تجمعا احتجاجيا لمعارضته.ومن المقرر أن تُقام مسيرة سيول للمثليين لعام 2025 يوم 14 يونيو القادم.