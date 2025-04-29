عُمّال حافلات سيول النقابيون يعتزمون تنظيم احتجاجات غدا الأربعاء

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أعلن عمال حافلات سيول النقابيون عن خطط لتنظيم احتجاجات غدا الأربعاء، بما في ذلك الإضراب أو العمل حتى إشعار آخر.ووفقا لنقابة حافلات سيول التابعة للاتحاد الكوري لعمال السيارات والنقل، حظيت خطة تنظيم الاحتجاجات بدعم 84.9% من أعضائها، بنسبة 96.3% من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم أمس الاثنين.وقد عقدت النقابة والإدارة تسع جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى اجتماع بوساطة فرع سيول للجنة الوطنية لعلاقات العمل بشأن زيادة الأجور، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.وفي حالة فشل الوساطة الثانية المقررة اليوم الثلاثاء، تعتزم النقابة الإضراب أو العمل حتى إشعار آخر في اليوم التالي.وتخطط حكومة مدينة سيول لزيادة تشغيل مترو الأنفاق، وتمديد ساعات الذروة ساعة واحدة، وتوفير حافلات نقل مجانية من وإلى محطات المترو في حالة اتخاذ عمال الحافلات إجراء جماعيا.