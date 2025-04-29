الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

قوات البحرية ومشاة البحرية تُجري المرحلة الأخيرة من تدريب الإنزال البرمائي

Write: 2025-04-29 09:26:52

قوات البحرية ومشاة البحرية تُجري المرحلة الأخيرة من تدريب الإنزال البرمائي

Photo : YONHAP News

أجرت قوات البحرية وقوات مشاة البحرية في كوريا الجنوبية المرحلة الأخيرة من تدريب الإنزال البرمائي، ضمن تدريبات الإنزال المشتركة الجارية على طول ساحل مدينة بوهانغ في جنوب شرق البلاد.
ووفقا لمصادر مسؤولة، بدأت في الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين المرحلة الأخيرة من سيناريو تأمين رأس جسر بعد هجوم بحري وجوي، بمشاركة مركبة الهجوم البرمائية الكورية التابعة لقوات مشاة البحرية، وسفن بحرية مختلفة، وطائرات مقاتلة من طراز كي إف 16.
كما تضمن التدريب الاستطلاع باستخدام طائرات بدون طيار وأصول أخرى، وصد تهديدات مُحاكاة مثل انفجار طائرات بدون طيار من جانب العدو.
وقامت القوات بإزالة العوائق وتأمين مسار على طول الساحل من خلال نشر مهندسين قتاليين وجرافات مدرعة ومعدات إزالة الألغام.
وتضم التدريبات المشتركة الجارية، والمقرر أن تستمر حتى يوم الخميس، حوالي ثلاثة آلاف و200 فرد من الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، بالإضافة إلى 17 سفينة بحرية و19 طائرة و22 مركبة قتالية مدرعة وثماني سفن مدنية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;