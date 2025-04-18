السلطات الكورية تصدر تنبيها من المستوى الثالث ضد حرائق الغابات في ديغو

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أصدرت سلطات الغابات في كوريا الجنوبية تنبيها من المستوى الثالث ضد حريق الغابات الذي اندلع في جبل بمدينة ديغو في جنوب شرق البلاد بعد ظهر أمس الاثنين.ووفقا لهيئة الغابات الكورية، يُقدر أن 92 هكتارا من الأراضي تقع ضمن المنطقة المتضررة حتى الساعة السادسة مساء.وبموجب هذا التنبيه، تم إرسال 29 مروحية و57 مركبة و704 أفراد لإخماد الحريق في جبل "هام جي" بمنطقة "نو غوك" في ديغو.وقالت السلطات إنه تم إخماد 15% من الحريق، كما كشف مسؤول من وكالة الغابات عن خطط لإرسال المروحيات والأفراد والمعدات المتاحة قبل غروب الشمس.أصدرت سلطات الغابات في كوريا الجنوبية تنبيها من المستوى الثالث ضد حريق الغابات الذي اندلع في جبل بمدينة ديغو في جنوب شرق البلاد بعد ظهر أمس الاثنين.ووفقا لهيئة الغابات الكورية، يُقدر أن 92 هكتارا من الأراضي تقع ضمن المنطقة المتضررة حتى الساعة السادسة مساء.وبموجب هذا التنبيه، تم إرسال 29 مروحية و57 مركبة و704 أفراد لإخماد الحريق في جبل "هام جي" بمنطقة "نو غوك" في ديغو.وقالت السلطات إنه تم إخماد 15% من الحريق، كما كشف مسؤول من وكالة الغابات عن خطط لإرسال المروحيات والأفراد والمعدات المتاحة قبل غروب الشمس.