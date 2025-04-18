ارتفاع مؤشر كوسبي لليوم الثاني على التوالي وسط تفاؤل بشأن الرسوم الجمركية

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أغلق مؤشر أسعار الأسهم الكوري المُركّب "كوسبي" على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، حيث قيّم المستثمرون إيجابيا مناقشات الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن.وارتفع مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، بمقدار 2.56 نقطة، أي بنسبة 0.1%، ليغلق عند 2548.86 نقطة.وتشهد السوق تكيّفا مع حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، مع التركيز على أرباح الشركات والتباين بين القطاعات، حيث تسعى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى إبرام "صفقة شاملة" بشأن الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي بحلول 8 يوليو بعد محادثات الأسبوع الماضي.وقد تباين أداء أسهم الشركات الكبرى، حيث ارتفعت أسهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 0.18%، بينما انخفضت أسهم منافستها إس كيه هاينكس بنسبة 1.3%، وارتفعت أسهم إل جي إنرجي سوليوشن بنسبة 0.73%، وتراجعت أسهم إل جي كيم بنسبة 1.56%، كما انخفضت أسهم إس كيه تيليكوم بنسبة 6.75% بعد حادثة اختراق لشبكتها.وانخفض مؤشر كوسداك، الذي يعتمد على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.41% ليغلق عند 719.41 نقطة.