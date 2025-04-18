بوتين يشكر الزعيم الكوري الشمالي علنا لإرسال قوات في الحرب ضد أوكرانيا

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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إرساله قوات كورية شمالية لدعم الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا.وفي بيان نُشر على موقع الرئاسة الروسية، كرملين، أمس الاثنين، قال بوتين إن الجنود الكوريين الشماليين لعبوا دورا فعالا في صد الجيش الأوكراني الذي غزا الأراضي الروسية. وأضاف بوتين أن موسكو تُقدّر ذلك تقديرا كبيرا وتُعرب عن امتنانها العميق، شخصيا، لزعيم النظام كيم، وللقيادة والشعب الكوري الشمالي بأكمله.وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستُكرّم دائما الأبطال الكوريين الشماليين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل روسيا، والحرية المشتركة، على قدم المساواة مع رفاقهم الروس في السلاح.كما زعم بوتين أن نشر القوات الكورية الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا لا يتعارض مع القانون الدولي، مشيرا إلى توقيع بيونغ يانغ وموسكو معاهدة مشاركة استراتيجية شاملة في يونيو الماضي.وفي وقت سابق، أكدت كوريا الشمالية، عبر وسائل الإعلام الرسمية، عملية النشر لأول مرة منذ إرسال أكثر من عشرة آلاف جندي إلى روسيا في أكتوبر الماضي.