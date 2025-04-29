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استئناف جهود مكافحة حرائق الغابات في ديغو واحتواء 65% منها

Write: 2025-04-29 11:12:29

استئناف جهود مكافحة حرائق الغابات في ديغو واحتواء 65% منها

Photo : KBS News

استأنفت السلطات الكورية فجر اليوم الثلاثاء جهودها لمكافحة حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في جبل بمدينة ديغو في جنوب شرق البلاد أمس.
وأعلنت هيئة الغابات الكورية أنها تخطط لاحتواء الحرائق الرئيسية اليوم الثلاثاء، مستعينة بـ52 طائرة هليكوبتر وأكثر من 1500 شخص.
ووفقا لسلطات الغابات، يُقدر أن 252 هكتارا من الأراضي تقع ضمن المنطقة المتضررة، وأن 65% من الحريق قد أُخمد حتى الساعة 6:30 صباحا.
وقد اندلع الحريق في حوالي الساعة الثانية ظهرا في جبل "هام جي" هناك، وامتد بسرعة إلى المناطق المجاورة بسبب الرياح القوية، مما استدعى إصدار تنبيه استجابة من المستوى الثالث في الساعة السادسة مساء.
وقالت سلطات الإطفاء إنه تم إجلاء حوالي 660 شخصا بسبب الحريق.


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