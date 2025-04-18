230 ألفا من عملاء إس كي للاتصالات يستبدلون بطاقات الهاتف

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استبدل حوالي 230 ألف عميل لدى شركة إس كي للاتصالات، التي تعد أكبر شركة اتصالات جوالة في كوريا، بطاقات الهاتف الخاصة بهم أمس الاثنين، وهو اليوم الأول من تقديم الشركة خدمة الاستبدال المجانية عقب حادثة اختراق شبكاتها مؤخرا.ووفقا للشركة، أكمل حوالي 230 ألف عميل استبدال شرائح الهاتف الخاصة بهم، وقام 2.63 مليون عميل آخر بحجز الخدمة عبر الإنترنت حتى الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين.وحثت شركة إس كي للاتصالات المشتركين على الاشتراك في خدمة حماية الهاتف الخاصة بالشركة لمنع المتسللين من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية. وبحلول الساعة السادسة من مساء أمس، ارتفع عدد المشتركين الذين انضموا إلى الخدمة إلى 7.41 مليون مشترك. وبناء على ذلك، استبدل عشرة ملايين و270 ألف مشترك بطاقات الهاتف الخاصة بهم أو اشتركوا في خدمة حماية الهاتف. ويمثل هذا حوالي 40% من إجمالي 25 مليون شخص، بمن في ذلك 24 مليون مشترك في شركة إس كي للاتصالات وحوالي مليوني مستخدم للهواتف ذات الميزانية المحدودة.