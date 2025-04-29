وفد عسكري كوري شمالي يزور روسيا

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أفادت بعض التقارير بأن وفدا عسكريا كوريا شماليا قد غادر بيونغ يانغ متوجها إلى روسيا من أجل حضور فعالية دولية بمناسبة يوم النصر في 9 مايو، حيث من المقرر أن تحتفل روسيا بالذكرى الثمانين على انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوربا.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، فإن الوفد بقيادة "باك يونغ إيل"، نائب مدير المكتب السياسي العام لجيش الشعب الكوري الشمالي، قد غادر بيونغ يانغ أمس.وأوضحت الوكالة أن الغرض من الزيارة هو حضور المؤتمر الدولي الثالث لمناهضة الفاشية في روسيا، ولكن هناك توقعات بأن الجانبين قد يناقشان مشاركة كوريا الشمالية في عرض عسكري روسي بمناسبة يوم النصر.وجاء هذا التقرير بعد يوم من تأكيد كوريا الشمالية نشر قوات في روسيا، وشُكْر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ذلك.وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف قد زار كوريا الشمالية في شهر نوفمبر الماضي، حيث دعا الوحدات العسكرية الكورية الشمالية للمشاركة في احتفالات يوم النصر الثمانين في موسكو.